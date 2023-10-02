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CHP'de kafalar bir dünya! Kılıçdaroğlu’nun adayı Cemal Canpolat Kılıçdaroğlu’nu ‘Atatürk’ ilan etti: Ona saldırmak Mustafa Kemal’e saldırmaktır

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Giriş: 02.10.2023 23:50
14-28 Mayıs seçimlerinde HDPKK ile el ele yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kimi zaman 'milliyetçi rolü'ne bürünürken, kimi zaman da terör örgütlerine destek vermeyi ihmal etmedi. Kılıçdaroğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat katıldığı canlı yayında, “Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Kılıçdaroğlu'na saldırmak, Mustafa Kemal'e saldırmaktır" ifadelerini kullandı.
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