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CHP'de kafalar bir dünya! CHP’li Barış Yarkadaş'tan itiraf: Kılıçdaroğlu vekil listelerinde hata yapıldığını son anda fark etmiş ve MYK'yı değiştirmiş

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Giriş: 22.06.2023 00:06
Güncelleme:22.06.2023 00:15
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun şekilde gelen ‘istifa’ çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmaya niyetli değil. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde seçimlerdeki ağır yenilginin faturasını MYK üyelerine kesmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından yeni MYK'sını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun listede yer verdiği isimler yandaş medyadakileri bile çileden çıkarmıştı. Eski CHP Milletvekili Barış Yardakaş, katıldığı bir programda partideki buhranı ortaya çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekillik listelerinde hata yaptığını ve kabul ettiğini söyleyen Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu, MYK'yı bu yüzden değiştirdiğini, önüne getirilen vekil listelerini son anda gördüğünü söylemiş. Bunu anladığında da epey geç olduğunu ifade etmiş" dedi.
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