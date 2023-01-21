CHP’de jet hızıyla toplandı! 6’lı masanın adayı kim olacak?

CHP Parti Meclisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. Bir buçuk saat süren toplantıda adaylık konusunun gündeme gelmesi bekleniyordu ancak; Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep ve Denizli gezilerini anlattı. Kılıçdaroğlu kurmaylarını Başkan Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili hukuki tartışmalara girmemeleri konusunda uyardı. Öte yandan seçim tarihi belli oldu, 6'lı masanın adayı hala belli değil. 6'lı masada 5 kritik soruya yanıt aranıyor, o sorular neler? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.

6'LI MASADA CEVAP BEKLEYEN SORULAR

1-Aday kim?

2-Aday hangi yöntemle belirlenecek?

3-Anketle belirlenecekse hangi isimler ankette olacak?

4-Genel başkanların tamamı cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak?

5-Cumhurbaşkanı partili mi olacak?