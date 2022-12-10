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CHP'de Jeremy Rifkin çelişkisi: Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı! Vizyon toplantısına ABD'den online katılmıştı

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Giriş: 10.12.2022 16:46
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıkladığı İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması vizyon belgesi ile ilgili tartışmalar sürüyor. Yeni vizyon kadrosu kadar toplantıda yaşananlar da eleştirilerin hedefi olmuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vizyon toplantısına danışmanı Jeremy Rifkin'in ABD'den video bağlantısı ile katılmasını "Türkiye teknolojiyi görsün istedik. Bilinçli bir tercihti." sözleriyle savunurken Gürsel Tekin ise mazeretinin olduğunu söyleyerek genel başkanıyla çelişti.
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