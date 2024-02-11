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CHP'de İzmir pişmanlığı mı? Tunç Soyer'den ne istedi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2024 13:51
Özgür Özel, Tunç Soyer'den ne istedi? CHP'de İzmir pişmanlığı mı? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları Ankara'dan aktardı.
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