CHP'de İzmir krizi büyüyor! Kulislerde hangi isimler konuşuluyor?

CHP'de gözler İzmir adayına çevrildi. Mevcut Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeniden aday olmak istese de CHP kaynakları bunun zor olduğunu ifade ediyor. Peki kulislerde hangi isimler konuşuluyor? İzmir düğümü ne zaman çözülecek? İşte detaylar...