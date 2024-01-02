02 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'de İzmir krizi büyüyor! Kulislerde hangi isimler konuşuluyor?

CHP'de İzmir krizi büyüyor! Kulislerde hangi isimler konuşuluyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2024 08:45
CHP'de gözler İzmir adayına çevrildi. Mevcut Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeniden aday olmak istese de CHP kaynakları bunun zor olduğunu ifade ediyor. Peki kulislerde hangi isimler konuşuluyor? İzmir düğümü ne zaman çözülecek? İşte detaylar...
CHP’de İzmir krizi büyüyor!
CHP'de İzmir krizi büyüyor!
Yayman A Haber’de Başkan Erdoğan’a çağrıda bulundu
Yayman A Haber'de Başkan Erdoğan'a çağrıda bulundu
Yaşadıklarını A Haber’e anlattı
Yaşadıklarını A Haber’e anlattı
Katil aynı katil! Tarihi buluşma
Katil aynı katil! Tarihi buluşma
Dünyada büyüyen Netanyahu öfkesi
Dünyada büyüyen Netanyahu öfkesi
250 bin kişi tüm dünyaya...
250 bin kişi tüm dünyaya...
İyi ki doğdun Eren, iyi ki varsın!
İyi ki doğdun Eren, iyi ki varsın!
CHP’de Kılıçdaroğlu’nun izleri siliniyor
CHP'de Kılıçdaroğlu’nun izleri siliniyor
17 yaşındaki Filistinli kurşunların hedefi oldu
17 yaşındaki Filistinli kurşunların hedefi oldu
Savaş canları! Her an patlak verebilir
Savaş canları! Her an patlak verebilir
Filistin’e destek yürüyüşünde alçak saldırı
Filistin'e destek yürüyüşünde alçak saldırı
Türkiye enerjide merkez üssü olma yolunda
Türkiye enerjide merkez üssü olma yolunda
Daha Fazla Video Göster