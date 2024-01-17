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CHP'de İzmir adayı kim olacak? Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ortak bir isimde buluşabilecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 16:28
Muhalefette neler yaşanıyor? CHP'de Muğla ve Antalya'nın da aralarında olduğu 250'ye yakın  belediye başkan adayı açıklanacak. Gözler işi İzmir adayında. Notları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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