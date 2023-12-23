23 Aralık 2023, Cumartesi
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CHP'de İstanbul ve İzmir kavgası! Parti Meclisi'nde ortalık karıştı
CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana sular durulmuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölge başkan edasıyla başına buyruk hareket etmesi CHP içerisinde krize neden olurken, geçtiğimiz gün yapılan CHP PM'sinde İstanbul ve İzmir kavgası çıktı.