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CHP’de İstanbul için büyük yarış! Kongre tarihi belli oldu

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Giriş: 25.09.2023 10:38
CHP'de İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilk açıklayan isim, Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu. Çelik'in değişimciler adına adaylığını ilan etmesiyle gözlerin çevrildiği İstanbul'da kılıçlar çekildi. Genel Başkanın seçileceği büyük kurultayın her 6 delegesinden birine sahip megakentte nefesler tutuldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul adayının da bu hafta açıklanması bekleniyor.
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