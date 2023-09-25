25 Eylül 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP’de İstanbul için büyük yarış! Kongre tarihi belli oldu
CHP'de İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilk açıklayan isim, Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu. Çelik'in değişimciler adına adaylığını ilan etmesiyle gözlerin çevrildiği İstanbul'da kılıçlar çekildi. Genel Başkanın seçileceği büyük kurultayın her 6 delegesinden birine sahip megakentte nefesler tutuldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul adayının da bu hafta açıklanması bekleniyor.