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CHP’de İngiliz Muhipleri Cemiyeti ruhu mu? Amaç mandacılığı Anadolu’ya benimsetmekti

CHP’de İngiliz Muhipleri Cemiyeti ruhu mu? Amaç mandacılığı Anadolu’ya benimsetmekti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.04.2025 16:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının son iftar yemeğinde CHP'nin son günlerdeki tavrıyla söylemiyle İngiliz Muhipleri Cemiyeti arasındaki farkı sordu. Zira İngiliz Muhipleri Cemiyeti Anadolu’ya mandacılığı benimsetmek için çalışmalarda bulundu. Son dönemde Özgür Özel’in de benzer tavırlar sergilediği gözlemleniyor. Peki İngiliz Muhipleri Cemiyeti kimlerden oluşuyordu, hedefleri neydi, hangi faaliyetleri yürüttü? Analiz haberimizde izliyoruz.
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CHP’de İngiliz Muhipleri Cemiyeti ruhu mu? Amaç mandacılığı Anadolu’ya benimsetmekti
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