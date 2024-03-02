02 Mart 2024, Cumartesi
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CHP’de İmamoğlu ve Özel savaşı! CHP’nin seçim afişinde Özgür Özel yok
CHP'de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki güç mücadelesi yeni bir aşamaya evrildi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul genelindeki seçim afiş ve bilbordlarda Özgür Özel'in fotoğrafını istemediği öne sürüldü. A Haber ekibi sokağa çıktı, CHP'deki güç savaşını vatandaşa sordu. İşte tüm detaylar…