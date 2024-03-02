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CHP’de İmamoğlu ve Özel savaşı! CHP’nin seçim afişinde Özgür Özel yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2024 09:08
CHP'de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki güç mücadelesi yeni bir aşamaya evrildi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul genelindeki seçim afiş ve bilbordlarda Özgür Özel'in fotoğrafını istemediği öne sürüldü. A Haber ekibi sokağa çıktı, CHP'deki güç savaşını vatandaşa sordu. İşte tüm detaylar…
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