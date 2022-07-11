11 Temmuz 2022, Pazartesi
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CHP’de İmamoğlu rahatsızlığı! Her bayram İmamoğlu krizi yaşanıyor
İstanbul sele teslimken Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'de tatilde olmasına tepkiler sürüyor. İBB Başkanı İmamoğlu’nun sorumsuzca davranışları CHP Genel Merkezi’nde de rahatsızlığa sebep oldu. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere parti yönetiminin İmamoğlu'na tepkili olduğu öğrenildi.