CHP'de İmamoğlu krizi! İBB Başkanının parti üst bir tutum içinde olması milletvekillerini isyan noktasına getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adeta CHP'nin Eş Başkanı gibi hareket etmesi, milletvekillerini isyan noktasına getirdi. Bir grup CHP'li milletvekili; genel başkan Özgür Özel'e İmamoğlu'nu şikayet etti. Bu gidişe dur denilmediği takdirde partinin uçuruma sürükleneceği dile getirildi.

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