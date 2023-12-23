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CHP'de İmamoğlu krizi! İBB Başkanının parti üst bir tutum içinde olması milletvekillerini isyan noktasına getirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2023 08:58
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adeta CHP'nin Eş Başkanı gibi hareket etmesi, milletvekillerini isyan noktasına getirdi. Bir grup CHP'li milletvekili; genel başkan Özgür Özel'e İmamoğlu'nu şikayet etti. Bu gidişe dur denilmediği takdirde partinin uçuruma sürükleneceği dile getirildi.
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