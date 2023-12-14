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CHP'de ilk adaylar belirleniyor! Yerel seçim öncesi ilk adaylar bu hafta belli oluyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 17:58
Yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binin üzerinde başvuru alan CHP'de, ilk adayların bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak parti meclisinde açıklanması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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