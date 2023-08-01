CHP’de ilçe kongreleri 5 Ağustos’ta başlıyor! CHP’de kıran kırana yarış

CHP'de mahalle delege seçimleri bitti. Gözler 5 Ağustos'ta başlayacak ilçe kongrelerine çevrildi. Kavgalara sahne olması beklenen kongrelerde değişimciler ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları bir kez daha kozlarını paylaşacak. Asıl güç yarışı ise il kongrelerinde olacak.

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