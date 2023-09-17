CHP'de il kongreleri olaylı başladı! Büyük kurultay tarihi ne zaman açıklanacak?

CHP'liler kurultaya odaklandı. Bir tarafta olaylı geçen il kongreleri bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iki aday. CHP'de neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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