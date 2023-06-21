CHP'de il başkanları ile toplantı! "Değişimi" değerlendirdiler

Değişim mesajlarının verildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları, parti yönetimi ile ilk kez bir araya geldi. Son gelişmeleri ve detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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