CHP’de ikinci “tıpış tıpış” vakası! Özel'den "aklınızı başınıza alacaksınız" uyarısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı için oy isterken kurduğu cümleler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılındaki ''adam gibi tıpış tıpış sandığa gidip oy kullanacaksınız'' sözlerini akıllara getirdi. Özel, partililere ''herkes bu seçimde aklını başına alacak'' diye seslendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN