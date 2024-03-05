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CHP’de ikinci “tıpış tıpış” vakası! Özel'den "aklınızı başınıza alacaksınız" uyarısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 19:28
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı için oy isterken kurduğu cümleler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılındaki ''adam gibi tıpış tıpış sandığa gidip oy kullanacaksınız'' sözlerini akıllara getirdi. Özel, partililere ''herkes bu seçimde aklını başına alacak'' diye seslendi.
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