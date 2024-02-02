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CHP'de iki kritik toplantı bugün! Çankaya ve Kadıköy adayları kim?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 13:34
Gözler bugün CHP Merkez Yönetim Kurulu ve hemen sonrasında yapılacak olan Parti Meclisi toplantısında. Kadıköy, Bodrum ve Çankaya gibi kritik ilçelerin adaylarının bugün belli olması bekleniyor. Son durumu A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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