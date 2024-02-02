CHP'de iki kritik toplantı bugün! Çankaya ve Kadıköy adayları kim?

Gözler bugün CHP Merkez Yönetim Kurulu ve hemen sonrasında yapılacak olan Parti Meclisi toplantısında. Kadıköy, Bodrum ve Çankaya gibi kritik ilçelerin adaylarının bugün belli olması bekleniyor. Son durumu A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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