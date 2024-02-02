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CHP'de iki kritik toplantı bugün

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Giriş: 02.02.2024 16:29
CHP Parti Meclisi kritik ilçelerin adayları belirlemek için toplanacak. Hali hazırda kamuoyuna yansıyan adaylık krizlerinin bu toplantıya da damga vurması bekleniyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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