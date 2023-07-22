CHP'de İBB koltuğuna yeni talip! Belediye başkanları toplantısında büyük kaos! O isim adaylığını duyurdu...

CHP’de seçim hezimeti bir sürü parti içi kaosu beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun parti içindeki bazı isimlerle düzenlediği ‘darbe toplantısı’ gündeme bomba gibi düşmüştü. Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında bu durumu "Etik açıdan doğru bulmadım" şeklinde değerlendirse de intikam için kolları sıvadı. CHP’de bugün gerçekleştirilen kaos dolu belediye başkanları toplantısında Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile tartışma yaşandı. CHP’li Yarkadaş, Kerimoğlu’nun konuşması sırasında Kılıçdaroğlu’na dönerek, ‘Sayın Genel Başkanım, ben İBB Başkanlığı’na adayım, adaylığımı buradan açıklamak istiyorum’ dediğini açıkladı.