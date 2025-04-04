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CHP’de hırsız tartışması! İmamoğlu’na ben çalmadım göndermesi?

CHP'de "hırsız" tartışması! İmamoğlu'na "ben çalmadım" göndermesi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 18:39
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda aday olmayacağını açıklarken öyle ifadeler kullandı ki parti içinde büyük yankı uyandırdı. Kılıçdaroğlu, "Aday olmama kararımın nedeni, 'Aday olursan yüzüne tükürürler' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir. Çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" dedi. Bu sözler, Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir gönderme olarak yorumlanırken, CHP Genel Merkezi'nin açıklamadan rahatsız olduğu öne sürüldü. Peki, parti kulislerinde neler konuşuluyor? Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar bu çıkışı nasıl değerlendiriyor? İşte ayrıntılar…
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