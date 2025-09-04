05 Eylül 2025, Cuma

CHP'de Gürsel Tekin depremi! "Ortada bir cenaze var"
CHP’de Gürsel Tekin depremi! Ortada bir cenaze var

CHP'de Gürsel Tekin depremi! "Ortada bir cenaze var"

Giriş: 04.09.2025 23:02
Mahkemenin il başkanlığına getirdiği Gürsel Tekin’i CHP yönetimi ihraç ettiklerini açıklamıştı. Ancak savunması alınmadan yapılan bu işlem tartışma yarattı. Kararın üzerinden yaklaşık 16 saat geçtikten sonra Tekin’in savunması istendi. Tekin ise, “Ortada bir cenaze var” diyerek CHP yönetimini hedef aldı. İtirafçı CHP üyesi 7 kişiye neden dokunulmadığını da sordu. Tekin, Özgür Özel ile görüşmek istediğini de dile getirdi.
