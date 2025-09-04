CHP'de Gürsel Tekin depremi! "Ortada bir cenaze var"

Mahkemenin il başkanlığına getirdiği Gürsel Tekin’i CHP yönetimi ihraç ettiklerini açıklamıştı. Ancak savunması alınmadan yapılan bu işlem tartışma yarattı. Kararın üzerinden yaklaşık 16 saat geçtikten sonra Tekin’in savunması istendi. Tekin ise, “Ortada bir cenaze var” diyerek CHP yönetimini hedef aldı. İtirafçı CHP üyesi 7 kişiye neden dokunulmadığını da sordu. Tekin, Özgür Özel ile görüşmek istediğini de dile getirdi.

