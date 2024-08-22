CHP’de gündem: SGK borçları! Özgür Özel’e “Erdoğan ile görüşün” önerisi

CHP'li belediyelerde gündem SGK borcu. Bazı belediye başkanları borçların yapılandırılması ve sorunun çözümü için Genel Başkan Özgür Özel'e Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini önerdi.

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