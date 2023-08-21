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CHP'de gündem Kurultay

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 13:39
Kurultay sürecine giren Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem genel başkanlık yarışı. İllerdeki kongrelerin sonuçları genel başkanı belirler mi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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