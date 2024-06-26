CHP’de gündem Kılıçdaroğlu ile randevu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş ile yemekte buluşmasını değerlendirdi. "Eğer bir araya gelmiyorlarsa bu anormal bir durumdur" dedi. Cuma günü Ekrem İmamoğlu ile görüşeceğini dile getiren Özel, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun da bir araya geleceğini söyledi. Dikkat çeken mesajlar verdi.

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