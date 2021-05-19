CHP’de gündem: Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun mu? CHP’liler Kılıçdaroğlu’na evet diyecek mi?

CHP milletvekili aday adaylarının kurduğu CHP iktidar hareketi "Cumhurbaşkanı adayımız kim olmalı?" anketi başlattı. Anket kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, mevcut milletvekilleri, belediye başkanları, milletvekili adayları ve örgütlere soruluyor. 10 bin partiliye ulaşılması hedeflenen anketin Haziran'da tamamlanması planlanıyor. Anket tamamlandıktan sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak.

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