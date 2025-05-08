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CHP’de gözler 26 Mayıs’a çevrildi! Kılıçdaroğlu mağdur sıfatı ile ifade verecek

CHP'de gözler 26 Mayıs'a çevrildi! Kılıçdaroğlu mağdur sıfatı ile ifade verecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 19:56
CHP’nin 38'inci olağan kurultay ile 21'inci olağanüstü kurultay davaları birleştirilmişti. Taraflar 26 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Soruşturma da Kılıçdaroğlu da mağdur sıfatı ile ifadeye çağrıldı. Peki kulislerde neler konuşuluyor? CHP kayyum riski ile karşı karşıya mı? Kim ne diyor? İşte tüm bu soruların yanıtları A Haber’de.
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CHP’de gözler 26 Mayıs’a çevrildi! Kılıçdaroğlu mağdur sıfatı ile ifade verecek
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