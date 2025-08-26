CHP’de gözler 15 Eylül’deki şaibeli kurultay davasında! Özel yönetimi zorda

CHP'de kongre süreci işlemeye devam ederken, delege seçimleri ise hız kazandı. Partinin gözü bir yandan da 15 Eylül'de görülecek "şaibeli kurultay" davasına çevrilmiş durumda. Mahkemeden olası bir "mutlak butlan kararı" çıkması durumunda Özgür Özel yönetiminin alacağı tüm kararlar geçersiz sayılacak hal böyle olunca da kongre sürecinin sıfırdan başlaması gündemde…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN