04 Şubat 2025, Salı
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CHP’de gizli savaş! Özgür Özel “kriz yok” diyor ama…
Seçimlere üç yıldan fazla zaman var ama CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için adeta seferberlik ilan edildi. Özgür Özel MYK'da aday belirleme yöntemi ve seçim takvimini belirledi. Adaylık için öne çıkan iki ismin arasında ise gerilim günden güne artıyor. Mansur Yavaş, her fırsatta "ön seçim" dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na karşı sessizliğini bozdu. "Aday belirlemek için erken" diyerek yönetime de bayrak açtı.