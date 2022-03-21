21 Mart 2022, Pazartesi
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CHP’de gizli atama iddiası! Önce CHP üyesi sonra parti yönetici yaptılar
Doğu ve Güneydoğu'da teşkilatlarını değiştiren CHP, Bitlis'te akıllara durgunluk veren atamalar gerçekleştirdi. Öyle ki 22 Şubat'ta CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın imzasıyla şehirde il başkanı dahil 7 kişi görevlendirildi. Ancak bu isimlerden biri bilgisi dışında gizlice atandığını söyleyip hemen istifa etti. Kendisine haber verilmeden atandığını fark eden bir vatandaş ise suç duyurusunda bulundu.