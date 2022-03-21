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CHP’de gizli atama iddiası! Önce CHP üyesi sonra parti yönetici yaptılar

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Giriş: 21.03.2022 11:54
Doğu ve Güneydoğu'da teşkilatlarını değiştiren CHP, Bitlis'te akıllara durgunluk veren atamalar gerçekleştirdi. Öyle ki 22 Şubat'ta CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın imzasıyla şehirde il başkanı dahil 7 kişi görevlendirildi. Ancak bu isimlerden biri bilgisi dışında gizlice atandığını söyleyip hemen istifa etti. Kendisine haber verilmeden atandığını fark eden bir vatandaş ise suç duyurusunda bulundu.
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