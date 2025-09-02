02 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'de gergin bekleyiş | Kurultay davasına geri sayım! Seçim mi, savaş mı?
CHP’de gergin bekleyiş | Kurultay davasına geri sayım! Seçim mi, savaş mı?

CHP'de gergin bekleyiş | Kurultay davasına geri sayım! Seçim mi, savaş mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2025 14:43
Güncelleme:02.09.2025 14:49
15 Eylül'de görülecek şaibeli kurultay davasına sayılı günler kala CHP içindeki tansiyon daha da yükseldi. Olası "mutlak butlan" kararına karşı genel merkez düğmeye basmış delege seçimlerini erkene çekmişti. Seçimler ise hakaretlere, yumruklara ve şiddete sahne oldu. Parti içindeki tek kavga elbette bu da değil. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de gergin bekleyiş | Kurultay davasına geri sayım! Seçim mi, savaş mı?
Başkan Erdoğan’dan Çin dönüşü önemli mesajlar
Başkan Erdoğan’dan Çin dönüşü önemli mesajlar
CHP yargıyı etkilemekten kaçınmalı
"CHP yargıyı etkilemekten kaçınmalı"
İBB soruşturmasında 2 isme kırmızı bülten
İBB soruşturmasında 2 isme kırmızı bülten
MİT’ten siber dolandırıcılık çetesine operasyon!
MİT'ten siber dolandırıcılık çetesine operasyon!
3 milyon Uygur getiriliyor haberine yalanlama!
"3 milyon Uygur getiriliyor" haberine yalanlama!
Kurultay davasına geri sayım!
Kurultay davasına geri sayım!
Kılıçdaroğlu mu göreve gelecek?
Kılıçdaroğlu mu göreve gelecek?
Beykoz Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması
Beykoz Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması
Şehit ve gazilere saygısızlığa müsamaha yok
"Şehit ve gazilere saygısızlığa müsamaha yok"
Emine Erdoğan Çin’de lider eşleriyle buluştu!
Emine Erdoğan Çin'de lider eşleriyle buluştu!
Şam-SDG hattında gerilim tırmanıyor
Şam-SDG hattında gerilim tırmanıyor
Başkan Erdoğan’dan rayiç bedel talimatı!
Başkan Erdoğan’dan rayiç bedel talimatı!
Daha Fazla Video Göster