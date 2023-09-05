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CHP'de genel başkanlık yarışı

A Haber
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Giriş: 05.09.2023 10:44
CHP'de genel başkanlık yarışını etkileyecek İstanbul'daki kongreleri Kılıçdaroğlu kazandı. 26 ilçede genel merkeze yakın adaylar başkan seçildi. İmamoğlu beklediğini bulamadı. Diğer tarafta ise CHP İYİ Parti arasında belediye pazarlıkları sürüyor. İYİ Parti'den Mansur Yavaş bizim adayımız olsun çıkışı geldi. Yarın ise Meral Akşener ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce görüşecek. Yeni haftanın siyasi gelişmelerini A Haber editörü Özkan Özcan anlattı.
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