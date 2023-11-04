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CHP’de Genel Başkanlık seçim 2. tura kaldı! Şimdi ne olacak?

A Haber
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Giriş: 04.11.2023 23:53
CHP'de başkanlık seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kaldı. Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. İkinci tur oylaması 00.15'te başlayacak. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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