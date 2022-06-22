CHP’de Genel Başkanlık hesapları! CHP’de adım adım krize doğru

A Haber, CHP'de Kılıçdaroğlu sonrası için hazırlıkların şimdiden başladığını, CHP'de genel başkanvekilliği formülünün masada olduğunu ve seçim sonucuna göre de Oğuz Kaan Salıcı'nın “Genel Başkanlık” için kolları sıvadığını duyurmuştu. Bu konuyla ilgili CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP’de Kılıçdaroğlu sonrası için hazırlık yapanlar olduğunu söyleyen Atıcı, bu isimlere ''Kendi çıkarlarınız için çalışmayın'' diye seslendi.

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