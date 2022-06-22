22 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’de Genel Başkanlık hesapları! CHP’de adım adım krize doğru

CHP’de Genel Başkanlık hesapları! CHP’de adım adım krize doğru

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2022 13:29
A Haber, CHP'de Kılıçdaroğlu sonrası için hazırlıkların şimdiden başladığını, CHP'de genel başkanvekilliği formülünün masada olduğunu ve seçim sonucuna göre de Oğuz Kaan Salıcı'nın “Genel Başkanlık” için kolları sıvadığını duyurmuştu. Bu konuyla ilgili CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP’de Kılıçdaroğlu sonrası için hazırlık yapanlar olduğunu söyleyen Atıcı, bu isimlere ''Kendi çıkarlarınız için çalışmayın'' diye seslendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de Genel Başkanlık hesapları!
CHP’de Genel Başkanlık hesapları!
Yargıtay darbe davası kararını neden bozdu?
Yargıtay darbe davası kararını neden bozdu?
KKTC’de orman yangını!
KKTC’de orman yangını!
Tahıl gemileri Ukrayna’dan ayrıldı!
Tahıl gemileri Ukrayna’dan ayrıldı!
Yargıtay 15 Temmuz kararını bozdu
Yargıtay 15 Temmuz kararını bozdu
Yalanın yayılma ağı nasıl çalışıyor?
Yalanın yayılma ağı nasıl çalışıyor?
Akşener: ’’Uçak yokmuş, hazırlık yokmuş!’’
Akşener: ''Uçak yokmuş, hazırlık yokmuş!''
Marmaris’te havadan ve karadan müdahale!
Marmaris'te havadan ve karadan müdahale!
Dünya enerji kıskacında!
Dünya enerji kıskacında!
Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
Zincir marketlere mahkemeden ret!
Zincir marketlere mahkemeden ret!
Yangın büyük ölçüde kontrol altında
"Yangın büyük ölçüde kontrol altında"
Daha Fazla Video Göster