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CHP'de fatura MYK'ya mı kesildi? Ankara kulislerinde neler konuşuluyor??

A Haber
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Giriş: 01.06.2023 11:52
28 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin ardından CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'de akşener tartışılırken, HDP'de ise Demirtaş siyasetini bıraktığını açıkladı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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