01 Kasım 2024, Cuma
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CHP'de Esenyurt çatlağı! 3 başkan çağrıya uymadı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, tüm il ve ilçe belediye başkanlarına programlarını iptal ederek İstanbul’a gelmesi çağrısı parti içinde ayrışmalara da neden oldu. Bu çağrıya uymayan belediye başkanları var. Onlardan en dikkat çekenleri ise Ankara, Afyonkarahisar ve Bolu Belediye Başkanları. Bu üç isim çağrıya uymadıkları gibi, yaptıkları paylaşımlarla da parti içi tepkilerin hedefi oldular.