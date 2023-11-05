CHP'de emanetçi başkan dönemi mi? Özgür Özel döneminden ne bekleniyor?

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi kapandı. Yeni Genel Başkan Özgür Özel oldu. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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