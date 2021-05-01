CHP’de dostlar karmaşası! Soykırım kavgası büyüyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dostlar karmaşası yaşanıyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç HDP’nin de CHP’nin dostları arasında olduğu ilan etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir programda bu soru soruldu. CHP lideri, Özkoç'un açıkladığı dostlar listesinde HDP’ye yer vermedi. Öte yandan Faik Öztrak ile HDP’li vekiller arasında yaşanan soykırım kavgası ise giderek büyüyor

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