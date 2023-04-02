CHP’de demokrasinin simgesi sandık yasaklandı

CHP genel merkezi milletvekili liste çalışmaları için 81 il başkanlıklarına bir genelge gönderdi. Genelgede, parti teşkilatlarının sadece isim önerisinde bulunabileceği belirtildi ve bu süreçte teşkilatlarda demokrasinin simgesi olan sandığın kurulmaması istendi.

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