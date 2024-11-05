05 Kasım 2024, Salı
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CHP’de DEM Parti restleşmesi! Özel muhalif başkanları Ankara’ya çağıracak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti ile ortak mitingi eleştirerek Genel Merkez’in aldığı kararlara uymayan belediye başkanlarını Ankara'ya çağıracak. Özgür Özel, başkanları uyararak parti disiplinine aykırı hareket etmemelerini isteyecek. Aksi halde ihraç sürecinin başlayabileceği konuşuluyor.