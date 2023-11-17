17 Kasım 2023, Cuma
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CHP'de delege pazarlığı iddiası!
CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'ın delege pazarlığı iddiası ana muhalefet partisinde bomba etkisi yarattı. Çakır, kurultayda Özgür Özel'in seçimi kazanması için değişimciler adına delegelerle pazarlık yaptığını iddia etti. "Beni kullanıp atamazsınız. kimlerden talimat aldığımı anlatacağım'' sözleri ile CHP yönetimine göz dağı verdi.