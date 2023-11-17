17 Kasım 2023, Cuma
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CHP'de değişmeyen gerçek PKK! Özgür Özel de Kandil'e selam gönderdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin" diyerek HEDEPKK'yı akladı.