CHP’de değişimcilerin 3 hedefi belli oldu! Kılıçdaroğlu karşı aday çıkaracaklar

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı delege savaşlarını kaybeden "değişimciler" güç birliğine hazırlanıyor. Bu kapsamda değişimciler büyük kongre öncesi kendilerine 3 hedef belirledi. İşte o hedefler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN