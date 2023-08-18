18 Ağustos 2023, Cuma
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CHP'de değişim tartışmasında yeni perde! Ortak hayal "Kılıçdaroğlusuz chp" mi?
Değişimcilerin “Genel Başkan” adayı olması beklenen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun rotayı yeniden İstanbul'a çevirmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayallerinin olduğunu belirtti. Ankara’da İmamoğlu'nun belediye başkanlığına adaylık mesajının CHP'deki değişim tartışmalarına etkisi konuşuluyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.