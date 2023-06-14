CHP’de değişim olacak mı?

28 Mayıs seçiminde alınan ağır yenilgi sonrası CHP’de büyük bir deprem yaşandı. Kastamonu'da bir araya gelen CHP'nin 9 il başkanı, "Parti ideolojik bulanıklığa hapsolmuş” ifadeleri ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na değişim çağrısında bulunarak açık açık “Koltuğu et” mesajı verdi.