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CHP'de değişim mümkün mü? Örgütleri kendine bağlayan Kılıçdaroğlu koltuğu bırakır mı?

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 16:45
CHP'de 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan "değişim" tartışması sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun çıkışlarının ardından çok konuşulacak bir mesaj da CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den geldi. Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isim olan Özgür Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" diyerek Genel Başkanlığa göz kırptı. Öte yandan İYİ Parti’de peş peşe istifalar geliyor. Aytun Çıray’ın ardından Ahat Andican’da İYİ Parti’den istifasını duyurdu. İYİ Parti ve CHP’de neler oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Sarı ve GENAR Başkanı İhsan Aktaş değerlendirdi.
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