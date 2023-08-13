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CHP’de “Değişim mi, ihanet mi” gerilimi! Özgür Özel’in genel başkanlık planı | ANALİZ

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Giriş: 13.08.2023 17:00
CHP'de değişim tartışmalarını başlatan İmamoğlu'nun ardından değişim polemiğine katılan ve genel başkanlığa göz kırpan bir isim daha var. Özgür Özel... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'e bugüne kadar önemli görevler verdi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerdendi. Bu nedenle Özel'in Kılıçdaroğlu'na ihanet ettiğini söyleyenler var. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu döneminde CHP'de hangi görevlere getirildi, Özel, Kılıçdaroğlu'na nasıl bayrak açtı? Detaylar analiz haberimizde...
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