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CHP’de değişim krizi büyüyor! CHP’li 2 isimden Ekrem İmamoğlu’na tepki

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 17:31
CHP'de değişim kavgası büyüyor. Partinin iki önemli isminden Gürsel Tekin ve Erdoğan Toprak'tan peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi. Her iki isim de "bölünme" uyarısı yaptı, Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.
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