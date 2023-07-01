CHP’de değişim krizi büyüyor! CHP’li 2 isimden Ekrem İmamoğlu’na tepki

CHP'de değişim kavgası büyüyor. Partinin iki önemli isminden Gürsel Tekin ve Erdoğan Toprak'tan peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi. Her iki isim de "bölünme" uyarısı yaptı, Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN