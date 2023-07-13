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CHP’de değişim kavgasında yeni cephe! Değişim savaşı sanal mecraya taşındı

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Giriş: 13.07.2023 16:33
CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında devam eden 'değişim' savaşında yeni cephe sosyal medyada açıldı. İki tarafında oluşturduğu trol hesaplarla, bir taraf Kılıçdaroğlu'nun seçim başarısızlığını öne çıkarırken karşı taraf ise İBB'nin kötü yönetimini öne çıkarıyor.
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